Papa Leone | Il piano di Trump proposta realista spero che Hamas accetti

Per Papa Leone nel piano Trump “ci sono elementi molto interessanti”: quella elaborata dalla Casa Bianca per Gaza, ha continuato il Pontefice, sembra una ”proposta realista. Importante ci sia il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Spero Hamas accetti nel tempo stabilito”. Parlando a Castel Gandolfo prima di rientrare in Vaticano, ha poi commentato la missione della Flotilla: “È molto difficile, si nota il desiderio di rispondere ad una vera emergenza umanitaria. Da tutte le parti stanno dicendo ‘speriamo che non ci sia violenza, che siano rispettate le persone'”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

