Paolini fa sognare gli italiani | bravissima Jasmine che impresa!
Jasmine Paolini continua il suo ottimo momento sul cemento e approda ai quarti di finale del WTA 1000 di Pechino. L’azzurra ha superato in due set la ceca Marie Bouzkova, numero 52 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-2, 7-5, al termine di una sfida combattuta durata un’ora e 46 minuti. Per Paolini si tratta della 25ª vittoria stagionale sul duro, un dato che conferma il suo grande 2025. Nel prossimo turno, ad attenderla ci sarà un’avversaria di grande spessore: la statunitense Amanda Anisimova, testa di serie numero 3 del torneo. L’americana ha avuto la meglio su Karolina Muchova in rimonta: 1-6, 6-2, 6-4. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
