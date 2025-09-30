Paolini-Bouzkova oggi WTA Pechino 2025 | orario tv programma in chiaro streaming
Oggi, martedì 30 settembre, Jasmine Paolini tornerà nuovamente in campo nel WTA1000 di Pechino (Cina). La toscana affronterà la ceca Marie Bouzkova negli ottavi di finale del prestigioso torneo sul cemento cinese. Un percorso finora convincente per l’azzurra, in grado di mettere concretezza e qualità nel proprio percorso in Asia. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BOUZKOVA (2° MATCH DALLE 13.00) Significativa, in questo senso, la vittoria nel terzo turno contro l’americana Sofia Kenin. Non era mai riuscita a prevalere negli scontri diretti Paolini con la statunitense. Per un motivo o per l’altro Kenin si era sempre imposta. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - bouzkova
WTA Pechino 2025, Gauff e Anisimova passano il turno. Bouzkova sfiderà Paolini negli ottavi
A che ora Paolini-Bouzkova, ottavi WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming
LIVE Paolini-Bouzkova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per avvicinare Rybakina nella Race
WTA Pechino: chi è Marie Bouzkova, la prossima avversaria di Jasmine Paolini - X Vai su X
Wta Pechino 2025, Paolini batte Kenin in due set e va agli ottavi Negli ottavi troverà la ceca Marie Bouzkova - facebook.com Vai su Facebook
Paolini-Bouzkova oggi, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - Oggi, martedì 30 settembre, Jasmine Paolini tornerà nuovamente in campo nel WTA1000 di Pechino (Cina). Segnala oasport.it
LIVE Paolini-Bouzkova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per avvicinare Rybakina nella Race - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Jasmine ... Riporta oasport.it