Oggi, martedì 30 settembre, Jasmine Paolini tornerà nuovamente in campo nel WTA1000 di Pechino (Cina). La toscana affronterà la ceca Marie Bouzkova negli ottavi di finale del prestigioso torneo sul cemento cinese. Un percorso finora convincente per l’azzurra, in grado di mettere concretezza e qualità nel proprio percorso in Asia. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BOUZKOVA (2° MATCH DALLE 13.00) Significativa, in questo senso, la vittoria nel terzo turno contro l’americana Sofia Kenin. Non era mai riuscita a prevalere negli scontri diretti Paolini con la statunitense. Per un motivo o per l’altro Kenin si era sempre imposta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolini-Bouzkova oggi, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma in chiaro, streaming