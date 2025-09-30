Paolini-Bouzkova oggi WTA Pechino 2025 | orario tv programma in chiaro streaming

Oasport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, martedì 30 settembre, Jasmine Paolini tornerà nuovamente in campo nel WTA1000 di Pechino (Cina). La toscana affronterà la ceca Marie Bouzkova negli ottavi di finale del prestigioso torneo sul cemento cinese. Un percorso finora convincente per l’azzurra, in grado di mettere concretezza e qualità nel proprio percorso in Asia. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BOUZKOVA (2° MATCH DALLE 13.00) Significativa, in questo senso, la vittoria nel terzo turno contro l’americana Sofia Kenin. Non era mai riuscita a prevalere negli scontri diretti Paolini con la statunitense. Per un motivo o per l’altro Kenin si era sempre imposta. 🔗 Leggi su Oasport.it

paolini bouzkova oggi wta pechino 2025 orario tv programma in chiaro streaming

© Oasport.it - Paolini-Bouzkova oggi, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma in chiaro, streaming

In questa notizia si parla di: paolini - bouzkova

WTA Pechino 2025, Gauff e Anisimova passano il turno. Bouzkova sfiderà Paolini negli ottavi

A che ora Paolini-Bouzkova, ottavi WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

LIVE Paolini-Bouzkova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per avvicinare Rybakina nella Race

Paolini-Bouzkova oggi, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - Oggi, martedì 30 settembre, Jasmine Paolini tornerà nuovamente in campo nel WTA1000 di Pechino (Cina). Segnala oasport.it

paolini bouzkova oggi wtaLIVE Paolini-Bouzkova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per avvicinare Rybakina nella Race - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Jasmine ... Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Paolini Bouzkova Oggi Wta