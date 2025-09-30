pamela villoresi si racconta al rotary

Talento, passione, energia. E’ il ritratto dell’attrice pratese Pamela Villoresi ospite del Rotary club presieduto da Elisabetta Pastacaldi. A villa Rospigliosi l’attrice pratese si è raccontata. Dagli esordi con il teatro Studio proprio a Prato al palco del Metastasio e a soli 18 anni al Piccolo Teatro di Milano diretta da Giorgio Strehler. Protagonista di tanti spettacoli teatrali, interprete di poesie e recital, sui set cinematografici e televisivi, alla direzione del Teatro Stabile Biondi di Palermo dove ha intensificato i rapporti con le realtà cittadine e avviato alcune collaborazioni internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

