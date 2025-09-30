Pallanuoto femminile le giovani da seguire nella stagione di A1 2025-2026 | chi può arrivare in Nazionale?
L’inizio di una nuova stagione agonistica porta con sé speranze, sogni e ambizioni insieme alla voglia di riuscire a centrare gli obiettivi prefissati. Nell’annata che inizia sabato con la partenza della serie A1 2025-2026 numerose giovani giocatrici proveranno a mettersi in evidenza per potersi meritare la chiamata del CT Carlo Silipo e raggiungere il prestigioso traguardo dell’ approdo in Nazionale. Nel novero dei talenti che tenteranno di mettersi ulteriormente in luce figura senza dubbio Olimpia Sesena, portiere classe 2006. L’estremo difensore della Sis Roma è uno dei prospetti di sicuro avvenire, una risorsa che potrà crescere ancora grazie ad un campionato di vertice e alla prestigiosa vetrina della Champions League. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: pallanuoto - femminile
Calendario Mondiali pallanuoto femminile 2025: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming
Pallanuoto femminile, le favorite dei Mondiali 2025: USA in rinnovamento, Spagna in pole in un quadro dalle gerarchie fluide
Quando gioca l’Italia ai Mondiali di pallanuoto femminile 2025? Orari, programma, tv, streaming
AQA - Cosenza ? Ufficialmente presentata la squadra femminile di Serie A1 della Smile Cosenza Pallanuoto. Evento celebrato nei suggestivi saloni dell'Enoteca della Provincia di Cosenza. - facebook.com Vai su Facebook
Pallanuoto femminile, le giovani da seguire nella stagione di A1 2025-2026: chi può arrivare in Nazionale? - L'inizio di una nuova stagione agonistica porta con sé speranze, sogni e ambizioni insieme alla voglia di riuscire a centrare gli obiettivi prefissati. Scrive oasport.it
Serie A1 pallanuoto femminile, al via la stagione 2025/26. Chi ferma la corsa dell’Ekipé Orizzonte? - Si riparte da una domanda che negli ultimi anni non ha mai trovato soluzione: chi riuscirà a fermare la corsa dell'Ekipé Orizzonte? Segnala oasport.it