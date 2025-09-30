L’inizio di una nuova stagione agonistica porta con sé speranze, sogni e ambizioni insieme alla voglia di riuscire a centrare gli obiettivi prefissati. Nell’annata che inizia sabato con la partenza della serie A1 2025-2026 numerose giovani giocatrici proveranno a mettersi in evidenza per potersi meritare la chiamata del CT Carlo Silipo e raggiungere il prestigioso traguardo dell’ approdo in Nazionale. Nel novero dei talenti che tenteranno di mettersi ulteriormente in luce figura senza dubbio Olimpia Sesena, portiere classe 2006. L’estremo difensore della Sis Roma è uno dei prospetti di sicuro avvenire, una risorsa che potrà crescere ancora grazie ad un campionato di vertice e alla prestigiosa vetrina della Champions League. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pallanuoto femminile, le giovani da seguire nella stagione di A1 2025-2026: chi può arrivare in Nazionale?