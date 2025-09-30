Palestrina comunità in lutto per la morte del dott Gianluca Liotta
E' morto nelle ore scorse il dott. Gianluca Liotta, direttore dell'Unità di Chirurgia Generale e d'Urgenza dell'Ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. A dare la notizia è la Asl Roma 5. tante le persone che hanno espresso vicinanza alla famiglia.“Professionista di grande valore, aveva avviato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
