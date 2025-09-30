Palestra a cielo aperto Boom di iscritti

Cresce nei numeri e nelle proposte, la Palestra a cielo aperto 2025 al Parco Alto Milanese (Pam), da poco conclusa. A fare movimento nel polmone verde sono state soprattutto le donne, 75% delle presenze. La fascia di età più rappresentata è quella dai 60 ai 65 anni (28%), seguita da quella dai 66-70 (24%) e poco meno da quella 71-75 (22%). Il 53% delle persone che ha frequentato l’attività motoria abita a Busto Arsizio, il 20% a Legnano, il 16% a Castellanza. Nella scheda di iscrizione veniva chiesto anche la presenza o meno di patologie: il 28% dei partecipanti ha dichiarato di soffrire di ipertensione, il 22% di artrosi, il 23% di osteoporosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

