Palestina il Meyer accoglie altre due bambine di Gaza | hanno 10 giorni e 2 anni

Firenzetoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Meyer torna ad accogliere due bambine originarie di Gaza, arrivate nel cuore della notte accompagnate dai genitori, ma anche da fratellini e sorelline.Si tratta di una neonata di appena dieci giorni di vita: la piccola, fa sapere l'ospedale pediatrico, è nata con una grave malformazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palestina - meyer

Dalla Palestina a Firenze, il Meyer è la luce di Nur: “Voglio fare il dottore. E ora studio l’italiano”

Il Meyer accoglie un altro bambino palestinese: dovrà essere curato per le conseguenze di un’esplosione - Il Meyer torna ad accogliere un piccolo originario della Palestina, insieme alla sua mamma e ai due fratellini. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Palestina Meyer Accoglie Due