Palestina il Meyer accoglie altre due bambine di Gaza | hanno 10 giorni e 2 anni
Il Meyer torna ad accogliere due bambine originarie di Gaza, arrivate nel cuore della notte accompagnate dai genitori, ma anche da fratellini e sorelline.Si tratta di una neonata di appena dieci giorni di vita: la piccola, fa sapere l'ospedale pediatrico, è nata con una grave malformazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
