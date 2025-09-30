Dopo il pari di Cesena, il Palermo ha perso la testa della classifica di Serie B al pari dei romagnoli: al comando adesso c’è il Modena che domenica ha battuto ll Pescara. Il Venezia, da parte sua, nonostante la vittoria sullo Spezia è a -5 dalla vetta con Stroppa che ha potuto testare la profondità . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Palermo-Venezia (martedì 30 settembre 2025 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati