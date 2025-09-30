Palermo-Venezia martedì 30 settembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati

Infobetting.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il pari di Cesena, il Palermo ha perso la testa della classifica di Serie B al pari dei romagnoli: al comando adesso c’è il Modena che domenica ha battuto ll Pescara. Il Venezia, da parte sua, nonostante la vittoria sullo Spezia è a -5 dalla vetta con Stroppa che ha potuto testare la profondità . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

palermo venezia marted236 30 settembre 2025 ore 20 30 formazioni quote pronostici convocati

© Infobetting.com - Palermo-Venezia (martedì 30 settembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati

In questa notizia si parla di: palermo - venezia

Il Cesena in laguna affonda il Venezia, Cavalluccio in vetta insieme al Palermo

Palermo-Venezia (martedì 30 settembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Palermo, c'è Palumbo. Spezia, Empoli e Venezia per la svolta: così si muovono le big

palermo venezia marted236 30Palermo-Venezia, Inzaghi ridisegna il suo 3-4-2-1: le probabili formazioni - Augello, per una distorsione, potrebbe lasciare spazio a Gyasi sulla corsia mancina in mediana, mentre a destra ... Secondo livesicilia.it

palermo venezia marted236 30Pronostico Palermo vs Venezia – 30/09/2025 - Il match tra Palermo e Venezia, in programma il 30 settembre 2025 alle ore 20:30 allo Stadio Renzo Barbera, rappresenta una sfida cruciale in ottica ... Si legge su news-sports.it

Cerca Video su questo argomento: Palermo Venezia Marted236 30