Palermo-Venezia 0-0 | un punto che non accontenta nessuno

Pareggio senza reti al Renzo Barbera tra Palermo e Venezia nella sesta giornata del turno infrasettimanale di Serie B. I rosanero di Filippo Inzaghi non riescono a scardinare la retroguardia degli arancioneroverdi guidati da Giovanni Stroppa, chiudendo il match sullo 0-0 in una serata che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa, costretti a terminare la gara in dieci uomini per l’espulsione di Ceccaroni nei minuti finali. Il primo tempo scorre via povero di emozioni, con entrambe le formazioni concentrate sulla fase difensiva e aggressive nei contrasti. L’unico acuto degno di nota arriva al quinto minuto, quando Segre si coordina bene di destro ma trova sulla sua strada un attento Stankovic. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
