Palermo-Venezia 0-0 le pagelle | Joronen sicuro Bani sempre una garanzia

Palermotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altro pari per il Palermo di Inzaghi, anche se contro il Venezia lo sviluppo del gioco non è stato proprio positivo: i rosa sono stati ingabbiati sulle corsie e hanno cercato poco la profondità. Joronen puntuale negli interventi, Ceccaroni rimedia un cartellino rosso nel finale.Joronen 6,5: Nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: palermo - venezia

