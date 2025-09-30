Palermo C5 festival del gol | i rosanero si impongono 6-4 sul Pioppo e restano primi in classifica
Gol e spettacolo nella suggestiva cornice del "Pala Don Bosco" letteralmente colorato di rosa e nero per sostenere il Palermo Calcio a5. La squadra guidata da coach Rizzo, al termine di un'autentica battaglia agonistica, riesce ad imporsi 6-4 sul Pioppo Futsal. A firmare il successo del Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: palermo - festival
Mercurio Festival a Palermo con Davide Enia, Quintorigo e John De Leo, Antonio Latella, Danio Manfredini e Niccolò Fettarappa
La settimana di Dossier: le ombre dietro il Sicilia Classica Festival, Palermo avrà il suo "bosco verticale"
Il festival “Dest’Arte” a Mezzojuso, Sergio Vespertino in scena con “Strafelicissima Palermo”
7Gold Sicilia. . A Palermo Zen Teatro Festival 2025 - IV edizione, interviene Daniela Pupella - facebook.com Vai su Facebook
Palermo C5, altalena di emozioni: i rosa piegano 6-5 la Merlo C5 - Una partita al cardiopalma col risultato in bilico sino agli ultimi concitati minuti del match: questo, in sintesi, quanto si è registrato sul parquet del “Pala Don Bosco”, teatro dell’avvincente sfid ... Secondo livesicilia.it
Palermo Futsal Club ko all’esordio in Serie C1: derby al Palermo C5 - La prima storica partita nel campionato di Serie C1 vede affrontarsi il Palermo Futsal Club e i “cugini” del Palermo Calcio a 5, guidati dal presidente Salvo Messeri. Si legge su livesicilia.it