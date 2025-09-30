Palazzo Francavilla visite alla dimora nobiliare che si affaccia sul Teatro Massimo | domenica 5 ottobre dalle 16 alle 19

Insieme alla cooperativa turistica Terradamare sarà possibile ammirare una delle strutture nobiliari più interessanti del panorama artistico siciliano; il cui ingresso si trova nell’attuale via Ruggero Settimo e si affaccia su Piazza Verdi, a fianco al tempio lirico della città, l’imponente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

