Palazzi Crea concluso l’intervento di consolidamento e rigenerazione urbana
È stato completato l’intervento di consolidamento e messa in sicurezza del versante retrostante i palazzi Crea al viale della Vittoria con il collaudo statico e tecnico-amministrativo già firmato. Un’opera attesa da tempo che restituisce sicurezza a chi vive in prossimità del costone e che ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
