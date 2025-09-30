Lavori al palazzetto dello sport e allo stadio comunale: un iter che va avanti a Poggibonsi, con la firma delle convenzioni Comune-Regione per effettuare gli interventi sulle infrastrutture sportive del territorio. Un investimento da 800mila euro. Somma che sarà destinata allo stadio comunale di viale Marconi - realizzazione di spogliatoi e nuove infrastrutture a servizio del calcio femminile – e alla manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti tecnici degli spogliatoi del palazzetto dello sport, in zona Bernino: l’intervento prevede opere di sistemazione e rinnovamento dell’esistente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palazzetto e stadio comunale. Firmata la convenzione. Lavori per 800mila euro