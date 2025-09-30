paladina a villa pesenti agliardi un concerto dedicato a giovanni simone mayr

Sabato 4 ottobre alle 20.30, nella splendida cornice di Villa Pesenti Agliardi a Sombreno (Paladina), si terrà un evento musicale d’eccezione dedicato alla figura del compositore Giovanni Simone Mayr, in occasione dei 180 anni dalla sua morte.. Il concerto si concentrerà in particolare sulle composizioni per tastiera del maestro bavarese e dei suoi allievi e colleghi, tra cui Antonio Gonzales e Capuzzi, tracciando un interessante percorso musicale che metterà in luce le relazioni artistiche e culturali che hanno favorito l’inserimento di Mayr nel ricco tessuto musicale bergamasco. Particolarmente significativo sarà l’ascolto di una selezione di Divertimenti “ad uso de’ dilettanti”, brani che Mayr dedicò alla contessa Giovanna Pesenti e che, secondo alcune fonti, furono composti proprio a Villa Pesenti Agliardi, attorno al 1792. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

