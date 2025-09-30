In Pakistan, nella città sud-occidentale di Quetta, nella mattinata di martedì è stata fatta esplodere una potente autobomba fuori dal quartier generale delle forze di sicurezza paramilitari, uccidendo almeno otto persone e ferendone altre, secondo quanto riferito dalle autorità. Prima di far esplodere il veicolo, i quattro attentatori che si trovavano all’interno dell’auto sono scesi e hanno ingaggiato un intenso scontro a fuoco con le truppe, secondo quanto riferito dalla polizia. Nessun gruppo ha rivendicato immediatamente la responsabilità dell’attacco, anche se i sospetti ricadono sui gruppi separatisti che spesso prendono di mira i civili e le forze di sicurezza nel Balochistan, provincia afflitta dall’insurrezione, di cui Quetta è il capoluogo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pakistan, autobomba sul quartier generale dei paramilitari a Quetta: le immagini