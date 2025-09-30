Pakistan | 8 morti e diversi feriti in esplosione autobomba

Islamabad, 30 set. (Adnkronos) - Otto persone sono state uccise e diverse altre sono rimaste ferite nell'esplosione di un'autobomba fuori dal quartier generale delle forze di sicurezza pakistane nella città sud-occidentale di Quetta. Le autorità locali hanno riferito che prima dell'esplosione del veicolo, quattro uomini armati a bordo sono scesi e hanno iniziato a sparare contro i soldati nella zona.

