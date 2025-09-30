Pagelle Inter Slavia Praga | Lautaro trascina Calha è tornato e Thuram si diverte! Tutti promossi
di Giuseppe Colicchia Pagelle Inter Slavia Praga: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida del 2° turno della League Phase della Champions League. Finisce qui Inter Slavia Praga, risultato finale di nel match valevole per il 2° turno della League Phase della Champions League: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. L’ Inter di Cristian Chivu supera con facilità lo Slavia Praga nella seconda giornata della Champions League, dominando l’incontro fin dai primi minuti. La squadra di Jind?ich Trpišovský si è rivelata poco pericolosa, lasciando agli nerazzurri il controllo totale del gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: pagelle - inter
