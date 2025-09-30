Pagelle Inter-Slavia Praga 3-0 Lautaro decisivo | Calhanoglu dirige l’orchestra

Un’altra giornata di Champions League è passata in archivio e l’Inter può sorridere, avendo messo a referto un importante successo. I nerazzurri hanno battuto per 3-0 lo Slavia Praga, con una prova diligente e di carattere. La Beneamata mette in cascina 3 punti pesanti e si porta a punteggio pieno, in queste prime due giornate del girone unico di Coppa Campioni. Di seguito le pagelle della sfida. Pagelle Inter. Sommer 6: Inoperoso per tutti i 90? minuti.. Bisseck 6: Diligente contro i cechi. (Dal 67? Akanji 6: Minuti nelle gambe per lo svizzero.). Acerbi 6.5: Ha poco da fare difensivamente, si stacca con costanza e propizia il 2-0 con una ottima cavalcata individuale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

