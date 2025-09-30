PAGELLE E TABELLINO INTER-SLAVIA PRAGA 3-0 | Thuram incontenibile Bisseck non convince

Voti, top e flop della sfida di San Siro, valevole per la prima fase della Champions League. Rotonda vittoria per la squadra di Chivu: doppietta per capitan Lautaro Martinez Marcus Thuram (LaPresse) – Calciomercato.it Le pagelle di Inter-Slavia Praga. INTER TOP: Thuram 8 – Tambureggiante e incontenibile quando parte palla al piede, come dimostra il doppio passo alla Ronando (il ‘Fenomeno’) che ha mandato al bar la difesa ospite e regalato il 2-0 a Dumfries. Nella ripresa si inventa anche il tacco che porta al tris firmato da capitan Lautaro Martinez. Non paga la stanchezza degli impegni ravvicinati e giustamente Chivu non ci pensa proprio a toglierlo dal suo undici titolare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

