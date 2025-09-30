Pagamento pensioni di ottobre 2025 | le date in calendario di Poste e le ultime novità in Manovra
Le prossime pensioni verranno erogate sui conti corrente mercoledì 1° ottobre 2025. La stessa data varrà per i titolari che si affidano a Poste Italiane. Vediamo quali sono le novità relative ai conguagli del modello 730 e cosa potrebbe contenere la Manovra 2026 in materia pensionistica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: pagamento - pensioni
Pensioni agosto 2025, cedolino e pagamento
Pagamento pensioni agosto 2025: ecco quando arriva l’accredito e cedolino INPS disponibile online
Pagamento pensioni di agosto 2025: rimborsi e addebiti
POSTE ITALIANE: A PORDENONE, UDINE, GORIZIA E TRIESTE DA MERCOLEDÌ 1°OTTOBRE SARANNO IN PAGAMENTO LE PENSIONI DEL MESE Poste Italiane comunica che i 329 uffici postali del Friuli Venezia Giulia le pensioni del mese di ottobre sar - facebook.com Vai su Facebook
@pensionisicilia comunica che le pensioni regionali relative al mese di #settembre2025 saranno in pagamento a partire da venerdì 26. #fondopensionisiciliainforma #pensionisettembre2025 @filipponasc - X Vai su X
Pagamento pensioni di ottobre 2025: le date in calendario di Poste e le ultime novità in Manovra - Le prossime pensioni verranno erogate sui conti corrente mercoledì 1° ottobre 2025. Come scrive fanpage.it
Pagamento pensioni ottobre 2025 e cedolino Inps: date, calendario e novità - Con l’arrivo del mese di ottobre, cresce l’attesa dei pensionati per conoscere le date esatte di pagamento degli assegni Inps. Segnala pensionipertutti.it