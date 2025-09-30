. I pagamenti dell’ indennità di disoccupazione NASpI è previsto il 15 settembre per chi già percepisce il sussidio. Le date di erogazione sono variabili e, come ogni mese, dipendono dal momento in cui l’interessato ha presentato la domanda. Aumenti NASpI 2025 Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore alcune novità: Gli importi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Pagamento Naspi a settembre 2025, quando arriva: consulta le date