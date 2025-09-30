Padova-Avellino le probabili formazioni
Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino si presenta all’Euganeo con il morale alto e la spinta delle tre vittorie consecutive che hanno rilanciato ambizioni e classifica. Il tecnico Raffaele Biancolino punta a dare continuità al momento positivo, nonostante una lista di indisponibili ancora lunga che costringe a qualche cambio forzato. L’entusiasmo dei tifosi biancoverdi, oltre mille nel settore ospiti, accompagna un gruppo che ha dimostrato compattezza e voglia di crescere. Il Padova arriva alla sfida con lo stesso spirito: due successi di fila hanno ridato fiducia a una squadra che, sotto la guida di Matteo Andreoletti, ha trovato equilibrio e solidità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
