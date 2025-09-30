Padova-Avellino formazioni ufficiali | tutte le scelte dei tecnici e i cambi chiave per la 6ª giornata di Serie BKT

Avellinotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stadio "Euganeo" (Padova) - Ore 20:30Tutto pronto allo Stadio Euganeo per il fischio d'inizio di Padova-Avellino, match valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie BKT.I due tecnici, Matteo Andreoletti e Raffaele Biancolino, hanno sciolto gli ultimi dubbi, comunicando le scelte definitive. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: padova - avellino

Serie B, risultati quarta giornata: l'Avellino non si ferma, vincono anche Pescara e Padova

Padova-Avellino, da domani via alla prevendita per il settore ospiti

Padova-Avellino, sesta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

padova avellino formazioni ufficialiLIVE – Padova-Avellino, dalle 20.30 gli aggiornamenti. A breve le formazioni ufficiali - Il Padova ospita l'Avellino per la sesta giornata del campionato di Serie B 2025/2026. Secondo restodelcalcio.com

padova avellino formazioni ufficialiPadova-Avellino, le formazioni ufficiali: Biancolini sceglie Lescano con Biasci - Avellino, match valido per la 6ª giornata del campionato di Serie B. Segnala m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Padova Avellino Formazioni Ufficiali