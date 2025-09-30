Padova-Avellino 2-2 Lescano | Il gruppo è la nostra forza
Padova, 30 settembre 2025 – Dopo il pareggio per 2-2 tra Padova e Avellino allo stadio Euganeo, Facundo Lescano ha raccontato la sua prestazione e il contributo alla squadra, sottolineando l’importanza del gruppo e del percorso di crescita in Serie B.Lescano protagonista: primo gol in Serie B e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
L’Avellino non molla e riprende il Padova: è 2 a 2 all’Euganeo - Nel turno infrasettimanale del campionato di serie B la formazione biancoverde riesce a recuperare il doppio svantaggio rischiando di vincerla. Scrive irpinianews.it
Avellino da applausi a Padova: un 2-2 che sa di impresa - 2 che ha il sapore dell’impresa, strappato al termine di una gara intensa, vibrante e ricca ... Come scrive irpiniaoggi.it