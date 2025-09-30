Padova-Avellino 2-2 | equilibrio ritrovato tra fatica e mestiere
PADOVA, 30 settembre 2025 – La Serie BKT regala questa sera una partita che, per quanto equilibrata, non tradisce il suo senso più autentico: la fatica. Padova e Avellino si dividono la posta sul terreno dell’Euganeo, 2-2, in un confronto che avrebbe potuto favorire uno come l’altro, se non fosse. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: padova - avellino
Serie B, risultati quarta giornata: l'Avellino non si ferma, vincono anche Pescara e Padova
Padova-Avellino, da domani via alla prevendita per il settore ospiti
Padova-Avellino, sesta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Padova-Avellino parziale 2-1 31° Kumi serve Lescano, palla dietro per l'accorrente Biasci che sigla il gol dell'ex - X Vai su X
Siamo sempre in Zona Verde Seconda puntata aspettando Calcio Padova- U.S. Avellino 1912 - facebook.com Vai su Facebook
L’Avellino non molla e riprende il Padova: è 2 a 2 all’Euganeo - Nel turno infrasettimanale del campionato di serie B la formazione biancoverde riesce a recuperare il doppio svantaggio rischiando di vincerla. Si legge su irpinianews.it
Avellino da applausi a Padova: un 2-2 che sa di impresa - 2 che ha il sapore dell’impresa, strappato al termine di una gara intensa, vibrante e ricca ... Lo riporta irpiniaoggi.it