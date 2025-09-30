Padel | presentato l’Oysho Milano Premier P1 dal 6 al 12 ottobre tutti i big mondiali all’Allianz Cloud
Nuova collocazione in calendario, stesse imperdibili emozioni. Da lunedì 6 a domenica 12 ottobre, all’Allianz Cloud, la quarta edizione dell’Oysho Milano Premier Padel P1, torneo (il secondo in Italia nel 2025 dopo quello di Roma) che rappresenta uno dei pilastri del circuito professionistico governato dalla Federazione Internazionale Padel (Fip) con Qatar Sports Investments (Qsi). In campo tutti i migliori giocatori e le migliori giocatrici del mondo: da Arturo Coello e Agustin Tapia a Fede Chingotto e Ale Galan, da Delfi Brea e Gemma Triay e Paula Josemaria e Ari Sanchez. In palio 1000 punti nel ranking FIP per i vincitori, in corsa anche per la Race che porta alle Finals e per un posto nella FIP World Cup Pairs (il Mondiale a coppie) in programma a novembre in Kuwait. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
