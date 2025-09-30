pacinotti belmesseri anno scolastico al via in teatro

"La scuola superiore è anche il trampolino verso il vostro futuro. Non pensate solo ai voti: ma anche alle passioni che vi fanno brillare gli occhi. Coltivate i vostri sogni, anche quelli che sembrano impossibili". Così è iniziato il discorso della preside dell’Istituto Pacinotti Belmesseri Lucia Baracchini al Teatro della Rosa, dove ha voluto organizzare l’inaugurazione dell’anno scolastico. Alla sede dell’appuntamento, ieri mattina, sono arrivati gli studenti da Fivizzano, Villafranca, Bagnone e da Pontremoli, accompagnati dai docenti. Erano stati invitati il sindaco Jacopo Ferri e gli altri primi cittadini della Lunigiana che sono stati rappresentati dalla neo presidente dell’Unione dei Comuni Annalisa Folloni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

