Oxford Cambridge e Yale smontano l’idea del consumo di alcol sicuro | anche bere poco aumenta il rischio demenza

Anche per il nostro cervello non esiste una quantità di alcol sicura. Ogni consumo può infatti aumentare il rischio di demenza. È la sentenza che arriva da uno studio condotto dall’Università di Oxford, dall’Università di Yale e dall’Università di Cambridge, il più completo mai condotto finora. I risultati, pubblicati sulla rivista BMJ Evidence-Based Medicine, suggeriscono che il consumo di alcol, anche a livelli moderati, potrebbe non avere una soglia di sicurezza per quanto riguarda la salute del cervello. Lo studio mette quindi in discussione la “convinzione comune secondo cui bassi livelli di alcol siano benefici per la salute del cervello”, sottolinea Anya Topiwala, ricercatrice presso l’Oxford Population Health e autrice principale dello studio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

