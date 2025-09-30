Ovs | semestre record con 793 mln di ricavi e i nuovi negozi Upim partono bene

Ovs (abbigliamento e retail moda) ha chiuso il primo semestre fiscale con vendite pari a 793 milioni di euro, in crescita del 4%. L’Ebitda è salito a 102 milioni (+13 milioni rispetto allo stesso periodo del 2024), con una marginalità del 12,8%. L’utile netto rettificato si attesta a 46 milioni. 🔗 Leggi su Today.it