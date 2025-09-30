Ovs | semestre record con 793 mln di ricavi e i nuovi negozi Upim partono bene
Ovs (abbigliamento e retail moda) ha chiuso il primo semestre fiscale con vendite pari a 793 milioni di euro, in crescita del 4%. L’Ebitda è salito a 102 milioni (+13 milioni rispetto allo stesso periodo del 2024), con una marginalità del 12,8%. L’utile netto rettificato si attesta a 46 milioni. 🔗 Leggi su Today.it
Ovs, semestre record grazie a Goldenpoint: «Il margine commerciale rettificato supera il 60% sulle vendite, in costante crescita» - Ovs mette a segno un primo semestre record grazie al debutto nel bilancio consolidato della catena Goldenpoint e alla crescita degli altri marchi. Come scrive ilgazzettino.it
Ovs: vendite nette nel semestre a 793 milioni (+4%) - I risultati beneficiano dell'andamento di Goldenpoint, per la prima volta inclusa nel consolidamento. Scrive it.fashionnetwork.com