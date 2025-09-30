Ottobre Rosa | prevenzione del tumore al seno con Asl3 e Federmoda
Nel mese di ottobre Asl3 Genova e Federmoda Confcommercio Genova lanciano un’iniziativa di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno. Coinvolti 200 negozi di abbigliamento femminile, che parteciperanno esponendo una locandina e un elemento rosa a corredo.Tra questi, 17 “negozi rosa”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dal rosa salmone al blu notte, ecco su quali sfumature puntare a settembre e a ottobre
L'Ottobre Rosa di Lilt torna a Novara: un mese di eventi e controlli gratuiti
"Armonia in rosa" a Torino: a ottobre l'evento Lilt
Ottobre Rosa, l'Arena si illumina di speranza contro il tumore al seno - Verona si tinge di rosa per la lotta al tumore al seno: mercoledì 1 ottobre, in piazza Bra, l'Arena si illuminerà per "Ottobre Rosa"
Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno - Prendersi cura di sé è un atto d'amore che passa anche dalla prevenzione.