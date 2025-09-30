Ottobre Rosa | prevenzione del tumore al seno con Asl3 e Federmoda

Nel mese di ottobre Asl3 Genova e Federmoda Confcommercio Genova lanciano un’iniziativa di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno. Coinvolti 200 negozi di abbigliamento femminile, che parteciperanno esponendo una locandina e un elemento rosa a corredo.Tra questi, 17 “negozi rosa”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

