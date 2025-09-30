Ottobre Rosa Lilt Benevento lancia la campagna di prevenzione dei tumori al seno
Sedi locali, monumenti illuminati e visite gratuite: il Sannio alza il sipario sul Nastro Rosa 2025 Ottobre si colora di speranza nel Sannio, in occasione della ricorrenza nazionale dell’Ottobre Rosa, grazie al lancio della campagna LILT – Nastro Rosa 2025, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: ottobre - rosa
Dal rosa salmone al blu notte, ecco su quali sfumature puntare a settembre e a ottobre
L'Ottobre Rosa di Lilt torna a Novara: un mese di eventi e controlli gratuiti
"Armonia in rosa" a Torino: a ottobre l'evento Lilt
In occasione dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione delle patologie oncologiciche e alla promozione della salute femminile, si rafforza la collaborazione tra l’ASReM e la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Campobasso ed Isernia. - facebook.com Vai su Facebook
Ottobre Rosa 2025 – La ASL di Frosinone accende la prevenzione - X Vai su X
LILT Benevento: campagna nazionale “Nastro Rosa-LILT 2025 - Prendono il via le iniziative legate al mese rosa di Ottobre, nell’ambito della campagna nazionale “LILT for Women- Scrive msn.com
Si apre l'Ottobre rosa: il 5 la cerimonia del passaggio di consegne da Sabaudia a San Felice Circeo - Continua la staffetta solidale tra Comuni che unisce idealmente l’intero territorio pontino nella lotta contro il tumore al seno ... Lo riporta latinatoday.it