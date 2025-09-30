Ottobre Rosa Lilt Benevento lancia la campagna di prevenzione dei tumori al seno

Sedi locali, monumenti illuminati e visite gratuite: il Sannio alza il sipario sul Nastro Rosa 2025 Ottobre si colora di speranza nel Sannio, in occasione della ricorrenza nazionale dell’Ottobre Rosa, grazie al lancio della campagna LILT – Nastro Rosa 2025, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

ottobre rosa lilt benevento lancia la campagna di prevenzione dei tumori al seno

