Ottobre porta il freddo sulle Marche | temporali nevicate a quota 1500 metri e allerta meteo Ecco le previsioni

ANCONA Sulle Marche arriva il freddo, accompagnato da temporali e nevicate sugli Appennini, scendendo fino a quota 1500 metri. Il peggioramento meteo, quasi un assaggio d'inverno, è. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

ottobre porta freddo marcheMeteo, ondata di maltempo e freddo sull'Italia per l'inizio di ottobre. Le previsioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, ondata di maltempo e freddo sull'Italia per l'inizio di ottobre. Scrive tg24.sky.it

