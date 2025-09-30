Ottobre nei consultori familiari dell’Asp di Catania | quattro open day per il benessere della donna e delle famiglie

Cataniatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mese di ottobre, i consultori familiari dellAsp di Catania saranno protagonisti di un ricco programma di iniziative rivolte alla comunità. Attraverso la formula degli open day, i consultori offriranno spazi di incontro e confronto, momenti di ascolto attivo e occasioni di informazione, con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - consultori

Primo soccorso pediatrico: a ottobre i corsi nei consultori di Pisa e Cascina

ottobre consultori familiari dell8217aspAsp Catania, 4 open day dei Consultori per donne e famiglie - Si aprirà il 1 ottobre, con la Settimana dell'Allattamento, il calendario degli open day nei Consultori familiari dell'Asp di Catania: quattro appuntamenti dedicati alla salute della donna, al benesse ... Scrive ansa.it

Cinquantesimo dei Consultori familiari: "Rivendicare il diritto all'im-perfezione è la nuova missione" - "La salute del mondo dipende dalla salute della donna" è il concetto da sempre al centro dell'impegno dell'Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) e che fu fatto proprio dalla legge n. Secondo tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Ottobre Consultori Familiari Dell8217asp