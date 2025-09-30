Ottobre inizia con un crollo termico arriva il freddo russo | ecco dove

(Adnkronos) – Ottobre inizia con un rilevante crollo termico: è previsto l’arrivo di aria fredda dalla Russia. Si prevede un inizio quasi invernale del nuovo mese, con minime fino a 5-6°C in pianura, qualche fiocco di neve sugli Appennini oltre i 1400 metri e venti gelidi dai quadranti settentrionali Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

