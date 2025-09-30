Ottobre inizia con un crollo delle temperature in arrivo il freddo russo | ecco dove

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un avvio quasi invernale del mese. L’autunno cambia subito marcia: ottobre esordirà con un brusco calo delle temperature. Le minime potranno scendere fino a 5-6°C in pianura, mentre sugli Appennini oltre i 1400 metri non sono esclusi i primi fiocchi di neve. A rendere il quadro ancora più rigido saranno i venti freddi dai quadranti settentrionali. La dinamica meteo. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, la situazione è legata all’espansione di un cuneo di alta pressione oceanica (Anticiclone delle Azzorre) verso Francia, Mare del Nord e Scandinavia. Questo spostamento lascerà il fianco meridionale vulnerabile, consentendo alle correnti fredde russe di irrompere sull’Italia a partire da mercoledì 1° ottobre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ottobre inizia con un crollo delle temperature, in arrivo il freddo russo: ecco dove

Meteo, dopo una breve tregua arriva il freddo russo: crollo delle temperature, temporali e grandinate. Allerta ciclone al Sud - La quiete estiva è stata spazzata via e in poco tempo l'Italia è finita immediatamente sotto l'assedio di un autunno prepotente, che ha alzato la voce con violenza fin ... Scrive msn.com

