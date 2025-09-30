Ottobre inizia con il maltempo e un' allerta gialla per temporali sull' Abruzzo

Allerta gialla per temporali, sull'Abruzzo, nella giornata di mercoledì 1° ottobre. Lo comunica il Centro funzionale d'Abruzzo. Le previsioni degli esperti avevan0 già messo in guardia sull'arrivo del freddo, con un sensibile calo termico previsto proprio dal primo giorno del mese di ottobre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: ottobre - inizia

Volley Bergamo 1991, il campionato inizia il 6 ottobre: 8 su 13 in trasferta nel girone d’andata

Igor Volley, il campionato inizia il 6 ottobre: il calendario completo

Igor Volley, il campionato inizia il 6 ottobre: il calendario completo

Ottobre inizia con un crollo termico, arriva il freddo russo: ecco dove | http://Palermomania.it - X Vai su X

La Classe Dirigente – Termini per una resa Venerdì 3 ottobre · ore 19:00 Pablo Listening Bar Ottobre inizia simbolicamente con una resa che conduce a una rinascita. Da Catania arrivano i La Classe Dirigente con “Termini per una resa”, un disco che - facebook.com Vai su Facebook

Ottobre inizia con il maltempo e un'allerta gialla per temporali sull'Abruzzo - La comunicazione del Centro funzionale d'Abruzzo: temperature in picchiata mercoledì 1 e giovedì 2 anche a Chieti, dove è prevista pioggia ... Segnala chietitoday.it

Freddo russo in Toscana, quanto durerà? Crollano le temperature, allerta venti di grecale - In queste ore si è registrato un deciso abbassamento delle temperature ma il giorno da segnare sul calendario è senza dubbio giovedì 2 ottobre, ecco perché ... lanazione.it scrive