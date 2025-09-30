Ottobre comincia col freddo | temperature come a novembre potrebbe anche nevicare

Il mese di ottobre 2025 comincia con un drastico calo termico dovuto all’arrivo di una corrente di aria fredda proveniente dalla Russia. L’estate è definitivamente terminata: presto sarà il caso di pensare al cambio stagione per l’arrivo di un’ondata di aria fredda proveniente dalla Russia, che causerà un pesante calo delle temperature. – notizie.com Negli ultimi giorni abbiamo già dovuto fare i conti con l’ addio all’estate, ma la situazione sta per precipitare letteralmente nella giornata di mercoledì primo ottobre. 🔗 Leggi su Notizie.com

