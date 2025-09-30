Ottobrata Zafferanese 2025
Una vera "experience" di sapori, alla scoperta delle eccellenze della Sicilia. È questa l'Ottobrata Zafferanese, l'evento gastronomico più importante del Sud Italia, che torna, per la sua 45ª edizione, in una veste rinnovata, volgendo lo sguardo verso il mondo green, con un'area esclusiva. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Si avvisa che in occasione della Sagra Ottobrata Zafferanese 2025 il negozio tutte le domeniche di ottobre resterà APERTO dalle 09:30 alle 19:00 con orario continuato - facebook.com Vai su Facebook
Meteo: l'Ottobrata arriverà più tardi del previsto, ci sono aggiornamenti - Gli ultimi aggiornamenti hanno appena confermato il trend meteo climatico per l'avvio del prossimo mese. ilmeteo.it scrive
Meteo: Ottobrata, perché stavolta può arrivare davvero. Gli aggiornamenti - La conferma è appena arrivata con gli ultimi aggiornamenti per le prossime settimane. Secondo ilmeteo.it