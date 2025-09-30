Ottobrata Zafferanese 2025

Una vera "experience" di sapori, alla scoperta delle eccellenze della Sicilia. È questa l'Ottobrata Zafferanese, l'evento gastronomico più importante del Sud Italia, che torna, per la sua 45ª edizione, in una veste rinnovata, volgendo lo sguardo verso il mondo green, con un'area esclusiva. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

