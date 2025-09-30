Ottenuta l’espulsione lo blocca la burocrazia

È ancora in Italia, a Varese, il venticinquenne nigeriano che due settimane fa aveva escogitato un modo singolare per ritornare nel suo paese e riabbracciare la famiglia. Non potendosi permettere il biglietto aereo per l’Africa, non avendo i soldi, mandati tutti a casa, aveva accettato l’ espulsione come pena sostitutiva dopo essere stato arrestato perché trovato in possesso di hashish. Ma il giovane non può ancora lasciare l’Italia pur essendo ora in possesso del biglietto per il volo, pagato da un’associazione. Sono in corso verifiche istituzionali, pertanto deve attendere la conclusione delle procedure per la sua espulsione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

