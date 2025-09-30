Ottenuta l’espulsione lo blocca la burocrazia
È ancora in Italia, a Varese, il venticinquenne nigeriano che due settimane fa aveva escogitato un modo singolare per ritornare nel suo paese e riabbracciare la famiglia. Non potendosi permettere il biglietto aereo per l’Africa, non avendo i soldi, mandati tutti a casa, aveva accettato l’ espulsione come pena sostitutiva dopo essere stato arrestato perché trovato in possesso di hashish. Ma il giovane non può ancora lasciare l’Italia pur essendo ora in possesso del biglietto per il volo, pagato da un’associazione. Sono in corso verifiche istituzionali, pertanto deve attendere la conclusione delle procedure per la sua espulsione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: ottenuta - espulsione
? SQUALIFICATO CIURRIA SALTERÀ IL PADOVA Il giudice sportivo ha inflitto una giornata di squalifica a Patrick Ciurria, in seguito all’espulsione avvenuta contro la Sampdoria. Il “fante” salterà così la prossima partita contro il Padova, sabato 27 settembr - facebook.com Vai su Facebook