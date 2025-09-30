Ostia potere e violenza dei clan | tra usura droga e case popolari
Ostia, 30 settembre 2025 – Il litorale romano rappresenta da decenni uno dei teatri più complessi della criminalità organizzata in Italia. A Ostia, le indagini giudiziarie hanno accertato la presenza di clan autoctoni che hanno adottato il modello mafioso non solo attraverso violenza e intimidazione, ma anche grazie a una rete di relazioni con imprenditori, amministratori e politici. Questo sistema ha reso necessario, in passato, lo scioglimento del X Municipio per infiltrazioni mafiose. Storicamente il controllo del territorio è stato esercitato dai Fasciani, un gruppo legato già negli anni ’70 alla Banda della Magliana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: ostia - potere
Questa settimana il #BookTuesday ci porta in un’avventura tra mondi paralleli e segreti immortali. In I legami del mondo, Matilda scopre che la sua vita è intrecciata a quella dei Discendenti, custodi di un potere antico che può cambiare il destino di tutti. Tra p - facebook.com Vai su Facebook
Ostia, potere e violenza dei clan: tra usura, droga e case popolari - Il litorale romano continua a essere terreno di scontro tra clan storici e nuove consorterie, con infiltrazioni anche nelle case popolari ... ilfaroonline.it scrive
Ostia, guerra fra pusher: spari in pieno giorno. E nel mirino finisce il clan cileno - Ed è stato questo, secondo le prime testimonianze ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Ostia, ad esplodere ... Scrive ilmessaggero.it