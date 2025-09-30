Ostia potere e violenza dei clan | tra usura droga e case popolari

Ostia, 30 settembre 2025 – Il litorale romano rappresenta da decenni uno dei teatri più complessi della criminalità organizzata in Italia. A Ostia, le indagini giudiziarie hanno accertato la presenza di clan autoctoni che hanno adottato il modello mafioso non solo attraverso violenza e intimidazione, ma anche grazie a una rete di relazioni con imprenditori, amministratori e politici. Questo sistema ha reso necessario, in passato, lo scioglimento del X Municipio per infiltrazioni mafiose. Storicamente il controllo del territorio è stato esercitato dai Fasciani, un gruppo legato già negli anni ’70 alla Banda della Magliana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it