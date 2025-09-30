Ostia la Casa della Cultura Gigi Proietti non è stata dimenticata | al lavoro per aprirla ai giovani

Romatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La riqualificazione dell’ex mercato rionale San Fiorenzo e la sua contestuale trasformazione nella casa della cultura resta un obiettivo dell’amministrazione municipale.I fondi regionali per la Casa della CulturaIl parlamentino di via della stazione vecchia ha dedicato all’immobile, in stato di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ostia - casa

Nuove iniziative di volontariato ENEL: oltre 100 dipendenti riqualificano la casa di Borgo Don Bosco e aree urbane di Roma e di Ostia

Ostia, riflettori accesi sulla "Casa delle cultura": dopo anni di inutilizzo è a rischio abbandono

Ostia, viene lasciato e si barrica in casa: “Io da qui non me ne vado”

Ostia, la Casa della Cultura Gigi Proietti non è stata dimenticata: al lavoro per aprirla ai giovani - Sul futuro dell'ex mercato San Fiorenzo, da trasformare in una Casa della Cultura, il municipio X ha organizzato un consiglio straordinario. romatoday.it scrive

Casa della cultura: dopo gli atti vandalici regna l’incertezza sul destino dell’immobile - L'ex Mercato San Fiorenzo: doveva diventare la Casa della Cultura Gigi Proietti. Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ostia Casa Cultura Gigi