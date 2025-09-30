ostia antica festival si chiude con alberto fortis boosta e remo anzovino

OSTIA – Quattro film in due serate dedicati ai grandi protagonisti della musica, in una suggestiva arena sotto le stelle gratuita. Infine, tre concerti che vedono protagonista il pianoforte tra canzone d’autore, sperimentazione e composizione contemporanea. Ecco gli ultimi appuntamenti con Ostia Antica Festival, che saluta il suo pubblico con Alberto Fortis, Boosta e Remo Anzovino nelle tre serate finali della manifestazione da venerdì 3 a domenica 5 ottobre. Raffinato cantautore e abile polistrumentista, è Alberto Fortis a iniziare venerdì 3 ottobre con un intimo concerto piano e voce e il suo stile inconfondibile, carico di energia e ironia, pronto a stregare il pubblico canzone dopo canzone. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

