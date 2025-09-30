Osservatorio Findomestic | Un terzo delle famiglie italiane ha rinunciato alle vacanze estive

Ilfattoquotidiano.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sempre più famiglie rinunciano alle vacanze estive. Secondo i dati dell’Osservatorio mensile Findomestic di settembre 2025, l’anno scorso erano il 27%, mentre quest’anno sono il 31% le famiglie che non si sono concesse nemmeno un giorno di vacanza durante l’estate. L’Osservatorio mette in luce inoltre che il 28% di coloro che sono andati in vacanza le ha ridotte a qualche weekend lungo o a pochi giorni (erano il 20% nel 2024). Il 67% ha poi percepito costi in aumento soprattutto per ristoranti, bar e spiagge. La durata più breve delle vacanze ha contribuito a far abbassare anche la spesa media. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

osservatorio findomestic un terzo delle famiglie italiane ha rinunciato alle vacanze estive

© Ilfattoquotidiano.it - Osservatorio Findomestic: “Un terzo delle famiglie italiane ha rinunciato alle vacanze estive”

In questa notizia si parla di: osservatorio - findomestic

osservatorio findomestic terzo famiglieVacanze più brevi per tre famiglie su 10: ecco come abbattono i costi in viaggio - Secondo l’Osservatorio Findomestic, la situazione economica è percepita come problematica dal 46% delle famiglie italiane, ma a fine estate calano le preoccupazioni e le intenzioni d’acquisto salgono ... Riporta corriere.it

osservatorio findomestic terzo famiglieNiente vacanze estive per il 31% delle famiglie - L’Osservatorio Findomestic: la durata più breve dei soggiorni ha contribuito a far abbassare anche la spesa media ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Osservatorio Findomestic Terzo Famiglie