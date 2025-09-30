Osservatorio Findomestic | Un terzo delle famiglie italiane ha rinunciato alle vacanze estive
Sempre più famiglie rinunciano alle vacanze estive. Secondo i dati dell’Osservatorio mensile Findomestic di settembre 2025, l’anno scorso erano il 27%, mentre quest’anno sono il 31% le famiglie che non si sono concesse nemmeno un giorno di vacanza durante l’estate. L’Osservatorio mette in luce inoltre che il 28% di coloro che sono andati in vacanza le ha ridotte a qualche weekend lungo o a pochi giorni (erano il 20% nel 2024). Il 67% ha poi percepito costi in aumento soprattutto per ristoranti, bar e spiagge. La durata più breve delle vacanze ha contribuito a far abbassare anche la spesa media. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
