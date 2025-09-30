Ospedale di Lipari sull' orlo del collasso ecco tutte le gravi carenze che mettono a rischio la salute dei pazienti
Emergenza sanitaria all'Ospedale di Lipari. A denunciare criticità al presidio cruciale per l'intero arcipelago eoliano, l'onorevole Tommaso Calderone che in una nota al presidente della Regione Renato Schifani e all'assessore alla Salute Daniela Faraoni parla di carenze che "compromettono il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: ospedale - lipari
L'ospedale di Lipari senza Ortopedia, Calderone sollecita un potenziamento del presidio sanitario
L’ospedale Papardo di Messina ha raggiunto un traguardo importante in ambito cardiologico, eseguendo con successo il primo intervento coronarico con laser ad eccimeri (ELCA). L’intervento è stato eseguito su una donna di Lipari che non poteva essere sot - facebook.com Vai su Facebook
Criticità Ospedale Lipari, Calderone: A rischio il diritto alla salute nelle Eolie - Il presidente della Commissione bicamerale per il contrasto dei disagi derivanti dall’insularità, on. Riporta canalesicilia.it