Osimhen trascina il Galatasaray | l’ex obiettivo della Juve è decisivo nel clamoroso successo contro il Liverpool Come è andato il match

Osimhen decisivo per il Galatasaray: l’ex obiettivo Juve a segno nel clamoroso successo contro il Liverpool. Il racconto del match. Un’impresa storica, una firma d’autore che arriva dalla Serie A. La Champions League regala la sua prima, grande sorpresa: il Galatasaray ha battuto il Liverpool per 1-0. A decidere la sfida, con un calcio di rigore glaciale, è stato l’uomo più atteso, l’ex idolo di Napoli, Victor Osimhen. Decide un rigore dell’ex “italiano”. In una partita tesa e combattuta, giocata nella bolgia infernale di Istanbul, l’episodio che ha cambiato la storia del match è arrivato nel primo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen trascina il Galatasaray: l’ex obiettivo della Juve è decisivo nel clamoroso successo contro il Liverpool. Come è andato il match

