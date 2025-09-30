Mario Resca (nella foto), presidente di Confimprese, associazione che rappresenta 450 marchi e 90mila punti vendita del settore retail, spegne le illusioni di agosto. "La situazione geopolitica si riflette sull’andamento difficile dei consumi al di là di oscillazioni temporanee". Cosa si aspetta nell’ultimo trimestre? "La dinamica dei consumi rimarrà instabile e influenzerà i comportamenti di consumatori e aziende, nonostante il Paese mostri segni di stabilità con l’inflazione sotto controllo anche nel mese di agosto e il tasso di occupazione in crescita. Quel che resta, purtroppo, è la debolezza del clima di fiducia delle famiglie che frena i consumi, soprattutto quelli legati al carrello della spesa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"Oscillazioni temporanee. Resiste il clima di sfiducia"