Oscar di bilancio | il roadshow fa tappa a Pescara

Ilpescara.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 1° ottobre arriva a Pescara il roadshow di presentazione dell’Oscar di bilancio, più prestigioso e autorevole premio sul reporting giunto alla 61esima edizione. Considerato un punto di riferimento per le comunità professionali del settore economico-finanziario e della comunicazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oscar - bilancio

Oscar di Bilancio 61, trasparenza e sostenibilità in tour per l’Italia

Oscar di Bilancio: a Trieste una tappa del roadshow nazionale

Auto Roadshow fa tappa in Valle d'Aosta con numerosi modelli - Auto Roadshow, evento organizzato dal magazine di settore Auto, fa tappa in Valle d'Aosta, la regione più green d'Italia, dove sarà possibile vedere da vicino e provare alcuni dei più recenti modelli ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Oscar Bilancio Roadshow Fa